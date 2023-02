Sanremo, Rosa Chemical sul bacio a Fedez: «Niente di preparato. Messaggio di libertà»

«Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo». Dopo le polemiche per il bacio a Fedez, Rosa Chemical interviene in diretta su RTL 102.5 all’Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli.

Pubblicità

Un gesto preparato prima della finale? «Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato». Chiara Ferragni arrabbiata per quel bacio? «Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata». La morale per Rosa Chemical è una: «Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c'è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival», dice in radiovisione.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA