Stefania Spampinato, da Grey's anatomy a Scicli

Al moletto di Sampieri è apparsa nei giorni scorsi la macchina da presa dietro la quale si è seduta, per la prima volta nella sua carriera, Stefania Spampinato. L’attrice catanese, divenuta famosa in tutto il mondo per il suo ruolo in Grey's Anatomy, si sta cimentando infatti come regista del suo primo cortometraggio, girato tra Modica e Scicli. L'amministrazione comunale ha dato il proprio patrocinio al film, la cui lavorazione è stata agevolata dalla Scicli Film Commission.

Pubblicità

Siciliana di Belpasso, Stefania Spampinato, classe 1982, è stata scelta dalla potte produttrice Shonda Rhimes per interpretare la dottoressa Carina De Luca. Da lì in poi la sua carriera è esplosa con la partecipazione nella serie gemella "Station 19". Ha recitato anche sul set di Le Mans 66 (2019), con Matt Damon e Christian Bale. Nel ruolo della traduttrice di Enzo Ferrari (Remo Girone). E poi in quello di Il giorno più bello del mondo (2019), diretto e interpretato da Alessandro Siani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA