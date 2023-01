Sfida tra Rihanna e Lady Gaga per l'Oscar alla miglior canzone

ROMA, 24 GEN - E' sfida tra Rihanna (alla sua prima nomination) e Lady Gaga, entrambe candidate all'Oscar per la migliore canzone originale. Le nomination sono state annunciate oggi e nella categoria comprendono anche altri talenti stellari come David Byrne e Diane Warren, vincitrice di un Oscar onorario il mese scorso, oggi alla sua quattordicesima nomination nella categoria con "Applause", dal documentario Tell It Like a Woman. Non è in lista invece Taylor Swift, la cui "Carolina" di Where the Crawdads Sing era tra i papabili. Queste le cinque canzoni candidate: Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever di Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler; Applause da Tell It like a Woman di Diane Warren; Hold My Hand da Top Gun: Maverick di Lady Gaga e Bloodpop; Naatu Naatu da RRR di Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj; This Is A Life da Everything Everywhere All at Once di David Byrne, Son Lux e Mitski.

