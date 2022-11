Sgarbi, per musei gratis dividerei i turisti dai cittadini

ROMA, 28 NOV - "La mia idea non è la gratuità assoluta dei musei. Io vorrei dividere tra cittadini e turisti": così il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, questa mattina al termine della presentazione del suo spettacolo "Pasolini Caravaggio", in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 2 al 4 dicembre. "I turisti devono pagare, come se andassero a un Luna Park. Invece i cittadini dovrebbero essere di casa nei musei della propria città: è fondamentale per dare loro la possibilità di capire chi sono", ha aggiunto.

