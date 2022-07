Simple Minds e Achille Lauro al Teatro di Taormina

Saranno i Simple Minds, stasera, e Achille Lauro giovedì 14 luglio, ad inaugurare la stagione di grandi eventi al Teatro antico di Taormina.

Questa estate la musica dal vivo risuonerà “Sotto il vulcano”: il Festival itinerante dispettacoli dal vivo nelle città di Catania (Villa Bellini), Taormina (Teatro antico) e Zafferana Etnea (Anfiteatro Falcone Borsellino), prenderà il via stasera, inaugurata dall’atteso concerto degli storici Simple Minds, sold out, proseguendo fino al mese di settembre 2022, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Sono oltre 70 i concerti organizzati da Puntoeacapo e previsti in più di 15 location dell’Isola: dal Teatro greco di Siracusa al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, passando per il Verdura di Palermo, il Teatro antico di Tindari, il Castello Bordonaro di Cefalù, solo per citarne alcune. Portando sul palco più di 40 artisti, protagonisti del panorama musicale italiano e internazionale.

La partenza è prevista per stasera con il concerto dei Simple Minds, con il loro “40 Years of Hits Tour” e l'annuncio di un tour celebrativo che nasce dopo la pubblicazione di “40: The Best Of - 1979-2019” (Universal Music, 2019), una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni ’80, con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote. A questa uscita segue nell’aprile 2020 la pubblicazione del cofanetto di “Street Fighting Years”, in una super deluxe edition articolata in 4 cd, fra i quali l’originale del 1989 rimasterizzato, remix, B side e la registrazione integrale del memorabile concerto all’Arena di Verona, parzialmente edito solo nel dvd “Seen The Lights” uscito nei primi anni 2000.

Dall’esordio con Life In A Day del 1979 i Simple Minds sono diventati fra le più popolari icone della musica del nostro tempo con canzoni entrate nella storia come New Gold Dream, Up On The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, Glittering Prize, Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, She’s a River, Mandela Day, per citarne solo alcune delle imprescindibili nella setlit pazzesca di questo tour. Con 5 album al numero 1 in classifica in Gran Bretagna, innumerevoli hit ai primi posti delle classifiche e 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, e una carriera di concerti live senza eguali, dopo qualche anno di pausa, sono ritornati nel 2014 con un nuovo album, Big Music, e nuova energia e ispirazione. Da allora un nuovo crescendo per una band che è a pieno titolo nella leggenda, ma che continua a guardare al futuro: infatti è già stata annunciato per il prossimo 21 ottobre l’uscita del nuovo album Direction of the Heart.

Achille Lauro è pronto a infiammare l’estate 2022 con il tour Achille Lauro Superstar- Electric Orchestra : un tour 2.0 rispetto al passato, per ripartire al massimo dopo due anni di stop dai live estivi.

Le splendide e monumentali cornici del Teatro Antico di Taormina il 14 luglio sono la settima e ottava tappa di questo incredibile viaggio. L’avventura itinerante di Lauro non si arresta e proseguirà poi verso Matera, Napoli, Firenze, Siena, Cattolica, approdando in numerose e prestigiose location in tutta Italia, con un’unica tappa in Svizzera, fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre.

Lauro porterà in scena un imponente spettacolo, dagli arrangiamenti ai costumi, mostrandosi al pubblico in una veste completamente nuova che permetterà di scoprire la sua anima e sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della sua band punk rock.

L’artista porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi. Tra gli altri, Stripper la canzone con cui ha gareggiato all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in Lauro Achille Idol Superstar nuova edizione

