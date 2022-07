Al Teatro Greco il Festival Lirico dei Teatri in Pietra: omaggio a Battiato e Dalla

Manca poco al gran debutto del Festival Lirico dei Teatri in Pietra 2022, giunto ormai al suo quarto anno, durante questa stagione verrà presentata una straordinaria edizione incentrata su "Il Risveglio": una vera e propria "trade unione" tra bellezza, arte e spirito.

La serata di inaugurazione si terrà il prossimo 22 luglio, a partire dalle ore 21, serata in cui l'ente lirico siciliano proporrà un evento esclusivo presso la magica e unica cornice del Teatro greco di Siracusa: "Battiato & Dalla Tribute" un' opera di contaminazione tra pop e lirica, un viaggio nell'universo musicale e poetico di Franco Battiato e Lucio Dalla

Il Coro lirico promotore della manifestazione prosegue in questa vera e propria opera di innovazione dedicando il gala di apertura alle sublimi melodie create dai due grandi artisti la cui storia è legata indissolubilmente alla Sicilia e che saranno reinterpretate in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop grazie alle composizioni di Ruben Micieli e Corrado Neri.

Tra le magnifiche rocce aretusee andrà in scena una ricca maratona musicale, che vede in programma la produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale di Battiato e Dalla: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L'animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L'ombra della luce, L'era del cinghiale bianco, Stranizza d'amuri, Bandiera bianca, Cucurucu, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare saranno i brani per omaggiare l'arte mistica e universale del celebre cantautore etneo.

4/3/1943, Canzone, Anna e Marco, Caruso, Attenti al Lupo, Piazza grande, L'anno che verrà, Com'è profondo il mare, Futura, Tu non mi basti mai saranno, invece, le colonne sonore con cui il genio Dalla ha impresso la sua memoria nell'eterna storia della canzone.

Si proseguirà il 23 luglio con il Gran gala di Danza a cura del Balletto di Milano "Carla Fracci Memorial"; il 31 luglio con un omaggio al soprano Renata Tebaldi, alla sua sublime voce, allo stupore del canto, alla suggestione del Melodramma attraverso i "principi" dell'opera, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, che hanno sempre decantato l'amore e la bellezza e il 6 Agosto con “Carmen”, il sanguigno e popolarissimo dramma di Georges Bizet, per la prima volta al Teatro greco di Siracusa.

Anche per la Stagione 2022 ritorna la campagna “Il Coro Lirico Siciliano abbraccia Siracusa” che prevede per i residenti della città aretusea e della provincia dei biglietti special price. Inoltre, grazie alla sinergia con la prestigiosa azienda “Rinascente” i possessori di “Rinascente Card” potranno usufruire di riduzioni su tutti gli spettacoli in programma nei Teatri di Siracusa, Taormina e Tindari.

