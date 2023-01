Sirio di Lazza è l'album più venduto del 2022

ROMA, 09 GEN - Dopo 18 settimane in vetta alla Top of The Music, è Sirio di Lazza l'album più venduto del 2022 secondo le classifiche annuali di vendita Top Of The Music by FIMI/GfK. L'opera del giovane artista italiano svetta in una top ten Album & Compilation (che include fisico, digitale e streaming premium) ancora una volta completamente italiana, così come la chart Singoli (download e streaming premium), guidata da Brividi della coppia vincitrice di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco. Per il terzo anno di seguito la top ten Album è infatti integralmente dominata dal repertorio locale, un primato che si attesta al secondo anno di seguito per la top ten dei Singoli, in un trend sempre più radicato e valorizzato soprattutto dai consumi in streaming. Il podio degli Album è completato da Taxi driver di Rkomi, l'album più venduto del 2021, e da Blu Celeste di Blanco. La chart dei Singoli vede al secondo posto Shakerando di Rhove e in terza posizione Dove si balla di Dargen D'Amico. In cima alla chart dei Vinili c'è Harry Styles con Harry's House, seguito dall'iconico The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd; a chiusura del podio c'è, infine, Noyz Narcos con Virus. Per la prima volta in assoluto FIMI fa il suo ingresso nel web 3.0 sfruttando la tecnologia blockchain e assegnando, in concomitanza con il consueto award fisico, un premio in formato NFT all'artista bestseller dell'anno. Il 2022 chiude con un totale di 267 Album, 2 Compilation e 325 Singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli: un felice risultato alimentato dagli investimenti delle etichette in artisti e nuova musica. In merito, invece, ai volumi streaming (free + premium) nel 2022 ben 558 album (+79 rispetto all'anno precedente) hanno superato la fatidica soglia di 10 milioni di streaming: appartengono a 336 artisti in totale (+34 rispetto al 2021). Nel 2012 solo 137 album (corrispondenti a 92 artisti) avevano infatti superato l'equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Nel corso del 2022 lo streaming premium, d'altronde, ha visto crescere i suoi volumi del 23%.

