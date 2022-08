Sissi, la “star” di Amici, il 18 agosto in concerto a Zafferana Etnea

A Zafferana il prossimo 18 agosto l’unico concerto siciliano di Sissi, in programma all’anfiteatro “Falcone-Borsellino”, che rientra nel cartellone di “Sotto il Vulcano Fest 2022”, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna “Etna in scena”, curato da Puntoecapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Sissi, al secolo Silvia Cesana, si è affermata grazie alla celebre trasmissione “Amici”, ma presto - nonostante la giovane età, 23 anni appena - è riuscita a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama musicale nazionale. Gli “addetti ai lavori” la descrivono energica, timida, morbida, determinata, impacciata e sensuale, insomma tutto e il contrario di tutto riassunto in un’artista che ha già dimostrato di possedere stoffa da vendere e, non a caso, capace di “catturare” l’attenzione di migliaia di fan, come testimoniato dal successo del suo album di esordio, “Leggera”, pubblicato nientepopodimenoche da Sugar e diffuso il 27 maggio scorso.

All’interno i brani legati all’esperienza maturata ad “Amici” e quattro inediti, compreso il singolo “Scendi”. Si ritiene affascinata da figure femminili della musica internazionale, a cominciare da Amy Winehouse, tatuata sulla pelle assieme ad altri simboli che sussurrano la sua storia, quella di una giovane donna che fin da piccola aveva un sogno: cantare. Biglietti disponibili “on line”, punti vendita e al botteghino dalle 19; apertura porte alle 20, inizio spettacolo alle 21. Tra le formule proposte il “Family pack”, solo per il settore numerato, minimo e massimo 4 biglietti a 111 euro.

