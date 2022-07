ROMA, 14 LUG - Andrà in onda dal 22 agosto su Sky e Now House of the Dragon, primo spin-off de Il Trono di Spade. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione dei palinsesti della tv satellitare a Roma. La serie sarà trasmessa in esclusiva e in contemporanea con l'America. Il cult HBO con tutte le stagioni è disponibile on demand su Sky e in streaming su Now.

