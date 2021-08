Sortino Jazz Festival: sabato viaggio in Brasile col duo Burgio-Casini

Ha preso il via quest'anno la prima edizione del Sortino Jazz Festival estate 2021 con la direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini per Inside Produzioni. Progetto voluto in sinergia fortemente dall'amministrazione comunale che ha patrocinato per intero la rassegna, partita il 17 luglio scorso con Francesco Cafiso e Marco Grillo in duo per proseguire sabato 31 luglio con Daniela Spalletta e Giovanni Mazzarino

Sabato prossimo 7 agosto appuntanto con il "Brasilian jazz" di Seby Burgio e Barbara Casini. A chiudere sabato 28 agosto gli Urban Fabula.

Ma ora i riflettori sono puntati sul duo di sabato prossimo. Barbara Casini, straordinaria cantante fiorentina, assorbe sin da bambina un mondo musicale variegato per arrivare da aulta alla bossa nova, arrivata da oltre oceano, che diventerà un amore così assoluto da farla rinunciare, nel tempo, alla carriera di psicanalista per la quale aveva conseguito la laurea, e da farle decidere di voler diventare una cantante. Seby Burgio (pianoforte) è uno dei più talentuosi jazzisti siciliani, compositore e fondatore degli “ Urban Fabula ”, con Alberto Fidone e Peppe Tringali: trio pluripremiato, in questi ultimi anni, nelle più prestigiose manifestazioni nazionali di jazz. Il giovane musicista, che comincia a studiare da piccolissimo il pianoforte classico, racconta di essersi avvicinato per la prima volta al jazz ascoltando un disco di Mina, che lo ha affascinato per i fraseggi ricercati, così diversi dalla musica pop moderna che ascoltava. Il disco lo intriga a tal punto da indurlo ad intraprendere la sua importante e significativa avventura nel jazz, che lo condurrà presto verso una rapida ascesa al successo.

