Spacey in tribunale si dichiara non colpevole di abusi sessuali

LONDRA, 14 LUG - Kevin Spacey si è dichiarato oggi non colpevole delle imputazioni di abusi sessuali contestategli nelle settimane scorse dalla giustizia britannica, in un udienza preliminare dinanzi a un giudice della corte londinese si Old Bailey del caso che lo riguarda nel Regno Unito. L'attore americano 62enne deve rispondere delle accuse rivoltegli da tre uomini, all'epoca dei fatti giovani, in relazione a diversi episodi avvenuti a partire da 17 anni fa. Il giudice ha poi chiuso l'udienza fissando lo svolgimento del processo contro Spacey a partire dal 6 giugno dell'anno prossimo.

