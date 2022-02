Spice Girls, la reunion per festeggiare Elisabetta

Spice Girls forse nella formazione originale per la regina Elisabetta. Il gruppo femminile britannico potrebbe tornare insieme nella line-up degli esordi, per la prima volta dopo dieci anni, per il giubileo di platino della monarca. Le Spice potrebbero esibirsi nel corso dello "speciale" che la BBC manderà in onda, da Buckingham Palace, sabato 4 giugno; allo spettacolo prenderanno parte numerosi grandi artisti musicali.

L'invito alla reunion sarebbe giunto - come riporta il "Sun" - dai dirigenti dell’ente radiotelevisivo britannico. "L'invito è partito ed ora è tutto nelle mani delle ragazze", ha riferito una fonte al quotidiano popolare. "Non è un segreto che sia loro dispiaciuto aver rifiutato una simile offerta per il giubileo di diamante, e hanno tutte un profondo rispetto per la famiglia reale e per la regina". Le Spice Girls dieci anni fa non accolsero l’invito ad esibirsi nel corso del concertone per il Diamond Jubilee di Elisabetta I.

