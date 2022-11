Spotify 2022, i Maneskin gli italiani più ascoltati all'estero

ROMA, 30 NOV - È la superstar portoricana Bad Bunny, per il terzo anno consecutivo, l'artista più ascoltato in streaming a livello globale, mentre "As It Was" di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto. Tra gli italiani, i Maneskin battono tutti all'estero, Sfera Ebbasta è l'artista più popolare in Italia e "Brividi" di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata. A raccontarlo è Spotify Wrapped 2022, la super classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo, che il 30 novembre rivela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che più hanno scandito il nostro 2022, creando un caleidoscopio di 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Se Bad Bunny stravince con il record di oltre 17 miliardi di stream, sul podio salgono anche Taylor Swift (che si conferma l'artista donna più ascoltata) e Drake, seguiti da The Weeknd e BTS. Laura Pausini è invece l'artista italiana con più streaming nel mondo. Tra i podcast, The Joe Rogan Experience si attesta ancora come il più popolare al mondo, mentre in Italia ben sei show originali ed esclusivi Spotify sono in top 10, con al primo posto The Essential e le notizie scelte e raccontate ogni mattina da Mia Ceran. Dal 30 novembre è inoltre disponibile l'esperienza personalizzata in-app con la quale scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante l'anno. Infine, Spotify lancia anche quest'anno l'esperienza creator di Wrapped per i podcaster e gli artisti. Con l'accesso alla propria esperienza personalizzata attraverso il microsito Wrapped, i creator potranno scoprire come i fan hanno ascoltato i loro contenuti durante anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA