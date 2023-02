Stewart Copeland, la leggenda dei Police a Taormina

La contaminazione tra rock minimalista verniciato di reggae, alla base della loro esplosione, "Sting, Andy Summers, Stewart Copeland", diedero vita ad una delle pagine effervescenti che il rock dei tardi anni settanta partorì.

I "Police", tutt'oggi gratificati dalle innumerevoli tribute band, pubblicando "Reggatta de Blanc", si innalzarono al ruolo di formazione leader sotto il profilo discografico e concertistico.

"Stewart Copeland" nel dopo vita di gruppo si è dato alla ricerca di soluzioni armoniche cercando riferimenti non necessariamente legati al passato.

Il progetto a venire, "Stewart Copeland's Police Deranged for Orchestra", tratta di un tour dedicato alla musica dei tre, linguaggio orchestrale, classico, senza trascurare il lato ritmico, nelle radici di batterista qual'è, sei concerti in giro per l'Italia, prima tappa a Udine il 12 luglio, ultima tappa tricolore al Teatro Antico di Taormina il 27 luglio.

