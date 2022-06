Su Rai 5 la Norma di Bellini firmata da Davide Livermore

L’opera fulcro dell’edizione 2021 del BellininFest: è «Norma», il capolavoro di Bellini nella nuova messinscena di Davide Livermore al Teatro Massimo Bellini di Catania, in onda domani alle 21.45 su Rai 5. A dirigere l’opera - di cui Livermore ha curato anche le scenografie insieme a Lorenzo Russo Rainaldi, con luci e costumi rispettivamente di Luigi Castro e Marianna Fracasso - Fabrizio Maria Carminati, Direttore artistico del Festival catanese e del Teatro Bellini, che ha utilizzato per la prima volta l’edizione critica dell’opera che Roger Parker sta realizzando per Ricordi. Il coro del Teatro Massimo è stato istruito da Luigi Petrozziello. Di primo piano il cast internazionale, capitanato dal soprano lituano Marina Rebeka nel ruolo del titolo. Applaudita al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala e alla Bayerische Staatsoper, ha collaborato con direttori come Riccardo Muti, Antonio Pappano e Zubin Mehta, dedicandosi a un vasto repertorio che spazia da Mozart a Verdi, da Rossini a Puccini, passando per Donizetti e Čajkovskij . Accanto a lei sono impegnati il tenore Stefan Pop (Pollione), il mezzosoprano Asude Karayavuz (Adalgisa), il basso Dario Russo (Oroveso), il mezzosoprano Tonia Langella (Clotilde) e il tenore Saverio Pugliese (Flavio). Con la partecipazione straordinaria di Clara Galante nel ruolo di Giuditta Pasta. La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA