Su Rai5 "I am beautiful" di Roberto Zappalà su musica dei Lautari: ballando con Baudelaire

Una cascata semicircolare di fili bianchi che accoglie e illumina nove interpreti creatori di una danza sulla partitura musicale di Puccio Castrogiovanni, eseguita dal gruppo dei Lautari: è la scena che accompagna «I am beautiful», ideato da Nello Calabrò e Roberto Zappalà, che firma anche coreografia e regia, in onda in prima visione sabato 29 gennaio alle 21.15 su Rai5. Il titolo prende spunto da una scultura di Rodin, a sua volta ispirato al primo verso de «La bellezza» di Baudelaire: «Sono bella, o mortali! Come un sogno di pietra». Proprio partendo da questa immagine, la danza di «I am beautiful» diventa espressione - attraverso il movimento dei corpi - della ricerca della bellezza stessa.

Pubblicità

In “I AM BEAUTIFUL”, attraverso il corpi dei danzatori, è la danza stessa a parlare in prima persona, a dichiararsi bella e mentre afferma se stessa si rende conto che la bellezza che vorrebbe raggiungere non è mai una risposta o una soluzione ma sempre un interrogativo e una ricerca incessante. È come se alla base di tutta la danza ci fosse un principio d’incertezza.

Incertezza che è anche quella della bellezza.

I am Beautiful

anno 2016 durata 65'

4° tappa del progetto Transiti Humanitatis

un’idea di Nello Calabrò e Roberto Zappalà

coreografia e regia Roberto Zappalà

idea musicale Puccio Castrogiovanni

realizzata tramite le bacchette di Salvo Farruggio, le corde di Marco Corbino e i nastri di Salvo Noto

eseguite dal vivo dai Lautari: Puccio Castrogiovanni, Salvo Farruggio, Marco Corbino, Gionni Allegra, Salvatore Assenza



Interpretazione e collaborazione alla costruzione Maud de la Purification, Filippo Domini, Alberto Gnola, Sonia Mingo, Gaetano Montecasino, Adriano Popolo Rubbio, Fernando Roldan Ferrer, Claudia Rossi Valli, Valeria Zampardi

Luci, scene e costumi Roberto Zappalà

Assistente costumi e realizzazione Debora Privitera

Testi a cura di Nello Calabrò

Direttore tecnico Sammy Torrisi

Ingegnere del suono Gaetano Leonardi

Assistente alle coreografie Ilenia Romano

Produzione e management Maria Inguscio

una produzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza – Centro di Produzione della Danza

il progetto Transiti Humanitatis è realizzato in collaborazione con

ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival

Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara

Teatro Garibaldi /Union des Théatres de l’Europe (Palermo)

Teatro Massimo Bellini (Catania)

con il sostegno di

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

prima assoluta 18 marzo 2016 Teatro Comunale Claudio Abbado, Ferrara

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA