T.H.E. Dance Company a Scenario pubblico

L’uomo è un animale sociale o una monade senza finestre? È l’interrogativo universale, comune al pensiero occidentale e orientale, su cui si sviluppa lo spettacolo “Mr. Sign” che la prestigiosa T.H.E. Dance Company di Singapore, fondata e diretta da Swee Boon Kuik, porta a Scenario Pubblico a conclusione del cartellone 2021-2022. Un ulteriore spunto di riflessione completa così la ricca carrellata di titoli costruita dal direttore artistico Roberto Zappalà, coreografo e regista di caratura internazionale, proprio intorno al concept “Pensare”.

L'appuntamento è per domenica, rispettivamente alle ore 20.45 e 19. “Mr. Sign” è la prima creazione completa del coreografo residente Jae Duk Kim per la T.H.E Dance. Ne sono interpreti: Brandon Khoo, Ng Zu You, Klievert Jon Mendoza, Fiona Thng, Haruka Leilani Chan, Chang En; light designer è Adrian Tan. L'allestimento è prodotto in collaborazione con conc-act Contemporary Dance Festival.

Al centro ritroviamo il concetto di pensiero e idee. Attraverso la cornice di una più ampia ricerca sull'esistenza e la razionalità, si esamina il posto di ciascun individuo in una società gerarchica, dove le relazioni non necessariamente portano a una soddisfazione a livello emozionale ed emotivo, e dove la serenità è raggiunta solo attraverso la realizzazione di se stessi. In definitiva, si chiede se la comunicazione sia davvero importante per gli esseri umani.

Kim è anche il creatore della musica originale. Definito “un anticonformista dal talento precoce” dal The Straits Times Singapore, basa il proprio lavoro su una miriade di influenze musicali, inclusa una versione rivisitata della "trot music" tradizionale coreana, del gamelan indonesiano ed estratti da “Il lago dei cigni” di Čajkovskij, per creare una colonna sonora che dà il batticuore.

La T.H.E. è la principale compagnia di danza contemporanea a Singapore. Descritta come una firmazione al top della forma fisica e creativaThe Human Expression Dance Company (T.H.E. Dance Company, appunto), insieme alla sua sezione semi-professionistica T.H.E Second Company, sono ormai sinonimo di danza contemporanea all'avanguardia e di alto livello artistico e qualitativo.

