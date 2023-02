SANREMO, 12 FEB - Raccolta pubblicitaria record per Sanremo 2023. "Abbiamo superato per la prima volta la cifra fatidica di 50 milioni di raccolta, un record anche per Rai Pubblicità", dice in conferenza stampa l'amministratore delegato Gian Paolo Tagliavia.

