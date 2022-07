Taxi driver di Rkomi è album più venduto nei primi 6 mesi 2022

ROMA, 07 LUG - La musica italiana domina ancora le chart FIMI/GfK, conquistando la top ten degli Album e dei Singoli più venduti nel primo semestre dell'anno (31 dicembre 2021 - 30 giugno 2022). In cima al podio della chart Album (fisico + digitale + streaming audio premium) c'è infatti Taxi driver di Rkomi (già album più venduto dell'anno 2021), seguito al secondo posto da Blu celeste di Blanco e da Sirio di Lazza al terzo. La hit Brividi di Mahmood & Blanco svetta al primo posto della chart dei Singoli (download + streaming audio premium), in un podio completamente sanremese: in seconda posizione c'è infatti Sangiovanni con Farfalle e al terzo posto si piazza Dove si balla di Dargen D'amico. È italiano anche il vinile più venduto nel primo semestre del 2022: Virus di Noyz Narcos svetta su una top ten come da tradizione costellata da grandi album classici del passato e più recenti pubblicazioni.

