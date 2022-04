Teatro Al Massimo, Arturo Brachetti con lo show di successo "Solo"

Il trasformista Arturo Brachetti ritorna al Teatro "Al Massimo" dal 21 al 24 aprile prossimo con lo show "Solo", che ha riscosso successo in tutto il mondo. Il debutto è previsto giovedì 21 alle 17.15 e poi si replica venerdì alle 21.15, sabato alle 17.15 e 21.15 e si chiuderà domenica, con lo spettacolo delle 17.15.

Solo è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile. Lo show fa parte dei recuperi degli spettacoli sospesi per il lockdown.



