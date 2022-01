Teatro "Al Massimo",  rinviato lo spettacolo musicale “The best variete" dal 3 al 12 giugno

Lo spettacolo “The best variete" , inizialmente previsto dal 21 al 31 gennaio prossimo al teatro "Al Massimo", è stato rinviato a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e l’esponenziale aumento dei contagi. L'ingresso in Italia dalla Federazione Russa è al momento limitato e, per le restrizioni, la compagnia del Teatro Statale di Mosca non può al momento raggiungere l’Italia e quindi la direzione del teatro "Al Massimo" è costretta a riprogrammare lo spettacolo dal 3 al 12 giugno prossimo. "Con grande rammarico - spiega il direttore artistico Aldo Morgante -abbiamo ricevuto la comunicazione dalla compagnia del teatro statale di Mosca che purtroppo non potrà partire per le restrizioni. Siamo profondamente dispiaciuti perché aspettavano con grande attesa e trepidazione questo evento spettacolare ma la sicurezza e la tutela della salute dei nostri spettatori viene prima di tutto".



