La serie "The White Lotus" a Taormina, in arrivo il cast

La troupe di "The White Lotus" è a Taormina per le riprese della serie tv di Sky che si girerà nello storico albergo San Domenico Four Seasons fino a Pasqua. La serie - come scrive La Repubblica - porterà circa due milioni di euro nella cittadina tra hotel e case in affitto per la troupe oltre alle spese in ristoranti, bar e negozi.

La troupe della serie scritta e diretta da Mike White è già a Taormina da qualche giorno. Nella prima stagione il Four Seasons Resort di Maui alle Hawaii aveva prestato i suoi spettacolari scenari alla finta catena di hotel di lusso White Lotus che dà il nome alla serie.

Il cast arriverà nei prossimi giorni. Stavolta al centro della commedia dai toni decisamente dark ci saranno Michael Imperioli dei "Soprano", Aubrey Plaza (attrice comica, "Non ti presento i miei), F. Murray Abraham (premio Oscar per il ruolo di Salieri in "Amadeus", già a Taormina per il film di Woody Allen), Tom Hollander ("I pirati dei Caraibi", "Boemia Rhapsody"), Adam DiMarco e Haley Lu Richardson ("Ravenswood", "A un metro da te". Tornerà anche Jennifer Coolidge ("American Pie), la favorita dei fan, nel ruolo dell’ereditiera in lutto Tanya McQuoid che non riesce a staccarsi dalle ceneri della madre. Imperioli avrà la parte di Dominic Di Grasso, un uomo che si reca in Sicilia con l’anziano padre Bert (Abraham) e il figlio in età di college (DiMarco). Aubrey Plaza reciterà nel ruolo di Harper Spiller, una donna in vacanza col marito e amici, mentre Hollander sarà Quentin, un expat britannico a Taormina con gli amici e un nipote, e la Richardson una giovane in viaggio con il boss.

Si girerà anche in altri siti taorminesi, come ad esempio il Teatro Antico, il corso Umberto, vicoli e piazze del centro storico, oltre che il panorama sulla splendida baia di Isolabella. Palazzo dei Giurati ha dato il patrocinio all’iniziativa e ha concesso alla società “Lucky red” dal 10 febbraio al 30 aprile l’uso del quarto piano del Palazzo dei Congressi per la realizzazione della produzione. Intanto la società che si sta occupando delle riprese sta andando a caccia di comparse. In particolare si cercano: ospiti di un hotel di alta classe; uomini e donne con fisici atletici, disponibili a girare in costume; persone con esperienze lavorative nel settore alberghiero, camerieri e cameriere al piano, barman, fattorini, hostess che siano muniti di auto e che sappiano parlare inglese.

Il San Domenico ha sede in un ex convento del XIV secolo trasformato in stile Liberty alla fine dell’Ottocento e offre viste altrettanto mozzafiato sull'Etna e il Mar Ionio. Il sito dell’hotel, che annovera tra i suoi ospiti illustri Oscar Wilde, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren, indica che l'albergo è chiuso al pubblico fino al primo aprile. «White Lotus» va in onda negli Usa su Hbo e in Italia su Sky Atlantic e Now. La serie è una satira sociale sulle vicende di vari membri dello staff e di alcuni clienti dell’esclusivo omonimo resort, seguiti nell’arco di una tumultuosa settimana che cambierà per sempre le loro vite.

La serie si svolge dentro e fuori dall'hotel. Non c'è però solo il San Domenico nelle mire degli americani, scrive ancora La Repubblica. "Hanno affittato diversi hotel da qui a Pasqua - dice il sindaco di Taormina, Mario Bolognari - uno di questi per 500mila euro, tra soggiorno e alcune stanze trasformate in uffici. Il nome non viene diramato per riservatezza. È un bel segnale di ripresa dopo la crisi economica causata dal Covid, che si tradurrà in un importante ritorno di immagine per Taormina in tutto il mondo".

