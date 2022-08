Tommaso Paradiso, il Tommy Summer 2022 fa tappa nella Valle dei Templi

Il 4 marzo scorso Tommaso Paradiso ha pubblicato l'album "Space Cowboy", prodotto da Federico Nardelli, un disco che rivela due ispirazioni importanti: il legame con la natura a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio.

Dopo avere suonato in primavera nei principali teatri italiani con lo "Space Cowboy Tour", Tommaso Paradiso torna in scena con la tournée estiva, il "Tommy Summer 2022" che sarà protagonista il 27 agosto nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento in un concerto organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi coordinata da Enzo Bellavia.

In scaletta i successi che lo hanno reso famoso, da "Riccione", a "Ricordami", "Non avere paura" "Felicità Puttana", fino a "Promiscuità " e "Fine dell'estate".

