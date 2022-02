Tommaso Paradiso, stavolta «Space Cowboy» Tour si fa davvero e c'è una tappa in Sicilia

In principio furono garage e cantine ad indicare ai vari talent scout sparsi per lo stivale italiano, cantanti e musicisti degni di attenzioni per la discografia, il sopravvento dei produttori impose direzioni e scelte artistiche nelle dinamiche di avvicinamento al concetto di incisione, il presente è figlio di un tempo digitale, la rete ha fatto la sua parte proponendo un mercato consolidato dalle visualizzazioni, dai numeri dei followers, imponendo la tattica da seguire ad una manifestazione standardizzata come il festival di Sanremo.

Tommaso Paradiso, figlio delle nuove discipline, ha percorso l'iter dell'indipendenza musicale, fidato condottiero di una formazione, riuscendo a trovare consenso nelle rotazioni radiofoniche, responso dal mercato.

La scelta di intraprendere la via personale, abbandonando il progetto madre "Thegiornalisti", coincide parallelamente all'esplosione pandemica, immobilizzando le date del "Space Cowboy" tour, slittate due volte, spostandole al periodo marzo-agosto 2022, compresa il concerto al Teatro Antico di Taormina, il 26 agosto.

