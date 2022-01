Torna "Doc - Nelle tue mani" e fa il boom di ascolti

Torna su Rai1 Doc nelle tue mani, con la prima puntata della seconda stagione con Luca Argentero e Matilde Gioli e sbaraglia subito la concorrenza appassionando 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share aggiudicandosi la prima serata. Nel dettaglio la prima puntata ha ottenuto 7 milioni 301 mila spettatori (29,19%) e la seconda 6 milioni 804 mila (31,97%).

La stagione si è aperta con uno choc, muore il primo medico di Covid, il dottor Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, 29 anni, si ammala e muore. Un modo per rendere omaggio ai tanti medici e ai tanti operatori sanitari che hanno fatto fino il proprio lavoro e sono morti colpiti dal virus. La serie racconta l'arrivo del virus in reparto, con un flashback legato al febbraio 2020. Saurino è stato il primo attore a interpretare il primo personaggio che muore di Covid in una produzione televisiva italiana.

Nella prossima puntata, in onda giovedì 20, Andrea Fanti, il medico interpretato da Argentero, deve compiere una scelta che lo metterà in crisi: per accedere al primariato dovrà superare un test e qualora non dovesse superarlo rischierebbe di perdere definitivamente la sua carriera da medico. Intanto Carolina, che si è legata molto a Riccardo nei mesi dell'emergenza sanitaria, sente di poter provare qualcosa che supera la semplice amicizia.

