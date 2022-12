Torna il Festival della nuova canzone siciliana

Lontani i periodi di "Gran Premio", produzione innescata in Rai, prima serata, da Pippo Baudo per scovare talenti che arrivavano da varie parti d'Italia, lontanissimi gli anni che mostravano il presentatore ritagliarsi uno spazio per condurre su Antenna Sicilia il "Festival della nuova canzone siciliana".

A distanza di qualche decennio, si intravede un segnale all'orizzonte, un'idea di Marino Magnabosco, uomo dai lunghi trascorsi in Cina, porterà sul palco del PalaCultura di Messina, sabato 21 gennaio 2023, la prima edizione del "CantaSicilia", festival della canzone d'autore siciliana, una rassegna divisa in due sezioni, "Master e Junior", la prima aperta a musicisti navigati, la seconda per chi desidera proporsi e non abbia superato i 35 anni.

Alla base del progetto artistico, non una gara con vari concorrenti, bensì un'occasione per esibire la propria scrittura musicale.

