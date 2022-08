Tornano I Promessi Sposi, si farà una nuova serie tv

ROMA, 09 AGO - Nuova vita ai Promessi Sposi in tv. Il romanzo di Alessandro Manzoni, già portato due volte sul piccolo schermo, quella storica in bianco e nero del 1967 con la regia di Sandro Bolchi e un cast che fece epoca con Paola Pitagora e Nino Castelnuovo e quella del 1987 diretta da Salvatore Nocita con Alberto Sordi indimenticabile Don Abbondio accanto a Burt Lancaster, Franco Nero oltre ai giovani Danny Quinn e Delphine Forest come Renzo e Lucia, si appresta a tornare. Sarà una serie in otto puntate da 50 minuti. "E' in fase di sceneggiatura - dice all'ANSA Roberto Sessa, produttore di Picomedia - scritta da Francesco Piccolo, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, lo stesso gruppo autore per La Storia da Elsa Morante che sta realizzando Francesca Archibugi. I Promessi Sposi, sul set nel 2023, si vedranno sulla Rai che con Rai Fiction produce insieme a noi, Beta Film e al coproduttore francese Thalie Images proprio come per La Storia. Sarà una versione certamente filologica di Manzoni, ma allo stesso tempo molto moderna e saprà parlare anche alle nuove generazioni".

