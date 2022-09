Toronto: a 'Fabelmans' di Spielberg premio 'People Choice'

NEW YORK, 18 SET - "The Fabelmans" di Steven Spielberg ha vinto il premio 'People's Choice' al Toronto International Film Festival, che oggi ha concluso la sua 47esima edizione. L'ultimo film del regista americano si è aggiudicato il più importante premio del pubblico del Tiff, che spesso è un barometro delle future nomination agli Oscar. "Questo è il film più personale che abbia mai fatto, e la calorosa accoglienza di tutti a Toronto ha reso la mia prima visita al Tiff così intima e personale per me e per tutta la mia famiglia Fabelman", ha dichiarato il regista dopo l'annuncio della vittoria. 'The Fabelmans', scritto insieme a Tony Kushner, segna la prima volta che il premio Oscar presenta un film al Toronto Film Festival. Il 'memoir' ispirato dall'infanzia del regista uscirà l'11 novembre con Universal. 'The Hollywood reporter' fa notare che un altro film autobiografico sull'infanzia di un regista, 'Belfast' di Kenneth Branagh, ha vinto il premio del pubblico a Toronto nel 2021.

