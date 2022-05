Tour dei "Jethro Tull" parte da Taormina il prossimo 11 luglio

Inizia da Taormina al Teatro Antico, il tour italiano composto da quattro concerti di una band storica, stagionata abituata al salto del tempo che scorre, ai venti modaioli del momento, alle generazioni invase dalla non musica, affascinate dal suono profondo e ricercato di Ian Anderson& Jethro Tull. Nell'anno in corso dopo 18 anni di silenzio, sono ritornati all'attività discografica pubblicando "The Zealot Gene", un paragrafo, definito dall'indiscusso frontman, dai risvolti biblici, proposto nell'aspetto live insieme alle pagine nobili di una formazione simbolo nell'ambito del progressive britannico. L'appuntamento promosso da Show Biz e Live Spettacoli, previsto lunedì 11 Luglio.



