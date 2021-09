Tv, tutto sul GF Vip: il reality al via tra stanze segrete, tuguri e suite alla “Love Boat”

Conto alla rovescia a Cinecittà dove si stanno ultimando gli ultimi preparativi della sesta edizione del "Gf Vip", prodotto da Endemol Shine Italy. La mitica "porta rossa" infatti si aprirà questa sera per accogliere i nuovi 22 concorrenti del reality show di Canale 5, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini che sarà affiancato da una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Pubblicità

A mettersi in gioco ci saranno: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100mila euro (metà del quale andrà in beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa. I concorrenti del 'Gf Vip' si muoveranno all’interno di un open space di 1.030 mq suddivisi in aree sceniche, tecniche e 'segrete. I concorrenti protagonisti della sesta edizione di 'Grande Fratello Vip'.

I vari ambienti della "Casa" sono stati tutti rinnovati e anche la pianta ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre sono state eliminate tutte le barriere architettoniche. Caratterizzata da colori a contrasto e zone verdi di relax la "Casa" del "Gf Vip" sarà dotata, anche quest’anno, di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il 'Confessionalè con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma.

Non mancheranno le varie 'stanze segretè, tematiche e tecnologiche, che verranno svelate nel corso del gioco. Il tema della nuova suite sarà ispirato a una nave da crociera in stile 'Love Boat' e l’ormai noto 'tuguriò sarà il motore che renderà periglioso il viaggio dei croceristi. Infine, un mega-occhio di 'Grande Fratellò campeggerà nel living celando un luogo 'magicò che sarà teatro di emozioni e sorprese.

L’appuntamento bisettimanale, in prima serata il lunedì e il venerdì, sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, uno spazio di 1.750 mq. Al centro dello studio, una passerella sopraelevata dalla quale, all’occasione, si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un video con touch screen interattivo. In questa postazione Signorini accoglierà il concorrente eliminato di turno. A una delle estremità della passerella ci sarà l’occhio di 'Grande Fratello Vip', realizzato con video led, che trasmetterà le immagini della regia in collegamento con le telecamere della Casa.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i 'vipponì tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, sarà possibile seguire live le vicende della 'Casà attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma.

Per votare il concorrente preferito quest’anno "Grande Fratello Vip" propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: app Mediaset Infinity, sito web, Smart tv abilitate e sms.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA