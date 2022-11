Twitter: scompare account attrice Amber Heard

NEW YORK, 04 NOV - A pochi giorni dal passaggio di Twitter nella mani di Elon Musk, scompare l'account di Amber Heard, ex di Johnny Depp. Lo riportano i media americani. Non è chiaro se sia stata la stessa attrice a cancellarlo o a sospenderlo per prendersi una pausa dall'attenzione mediatica dopo la battaglia legale, dalla quale è uscita sconfitta, con l'ex marito oppure se ci sia dietro la mano di Musk. I due, infatti, avevano cominciato a frequentarsi nel 2016, subito dopo la rottura tra Heard e Depp, per poi uscire allo scoperto l'anno successivo e infine separarsi nel 2018. Stando a quanto raccontato all'epoca dal nuovo proprietario di Twitter la separazione fu amichevole, ma secondo alcuni media la misteriosa scomparsa dell'account di Heard potrebbe rivelare qualche dissapore tra i due.

