Ucraina: Ferragni, sosteniamo raccolta fondi della Croce Rossa

ROMA, 01 MAR - L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni si mobilita attraverso i suoi canali social per sostenere la popolazione ucraina alla luce dell'intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria e sostiene la Croce Rossa Italiana che ha lanciato un'urgente raccolta fondi per rispondere alle enormi necessità. Su Instagram Ferragni posta un video dicendo che si è chiesta in questi giorni a quale organizzazione o ente umanitario rivolgersi per supportare al meglio la popolazione colpita dall'emergenza, e spiega alla fine di aver deciso per la Croce Rossa che fin dal primo momento si è attivata e continuerà a farlo anche nelle prossime settimane. Quindi l'influencer invita tutti i suoi follower a fare come lei, anche con un piccolissimo contributo. "Fate la differenza - scrive nel post - per la popolazione ucraina anche con una piccola donazione. Io ho deciso di sostenere le azioni concrete di @crocerossaitalia: supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto", si conclude il messaggio con il link per donare qualsiasi cifra. Tantissimi i commenti di ringraziamento al post, molti corredati dai colori blu e giallo della bandiera ucraina.

