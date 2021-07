Un'estate piena di concerti, ecco tutte le date in Sicilia

Pubblicità

Tantissimi i concerti estivi nelle piazze, nelle arene, nei teatri antichi siciliani in questa strana estate dominata dalle varianti. Tante date per i nomi della musica italiana, qualche cambiamento in corsa, qualche spettacolo annullato sempre a causa Covid. Ecco il calendario dei concerti di luglio e agosto, da aggiornare e completare.

I concerti di Luglio:

18 luglio Francesco De Gregori a Bagheria in piazza Stazione

20 luglio Javier Girotto e Vincent Abbracciante, seguiti dalla sassofonista francese Sophie Alour in esclusiva italiana Anfiteatro Zafferana (Zafferana Jazz Festival)

21 luglio Faraj Suleiman, pianista , e il trio greco-cipriota della pianista Tania Giannouli Anfiteatro Zafferana (Zafferana Jazz Festival)

22 luglio Amir Gwirtzman con i suoi 25 strumenti a fiato, a seguire la cantante e compositrice siciliana Daniele Spalletta Anfiteatro Zafferana (Zafferana Jazz Festival)

22 luglio la cantautrice di Paternò Eleonora Bordonaro ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo

23 luglio Rosalba Bentivoglio presenta “Suoni di pietra lavica Anfiteatro Zafferana (Zafferana Jazz Festival)

24 luglio Giorgio Panariello Al Teatro antico di Taormina con il nuovo spettacolo “Story”

24 luglio Mario Venuti è in concerto all'Arena Villa Dante di Messina

24 luglio Cettina Donato & Ninni Bruschetta pianoforte e voce, coppia messinese che rende omaggio al poeta Antonio Caldarella Anfiteatro Zafferana (Zafferana Jazz Festival)

25 luglio Libertango all'Anfiteatro di Zafferana

28 luglio Tosca con Morabeza, l'album con cui ha vinto la Targa Tenco, all'Anfiteatro di Zafferana

29 luglio Antonello Venditti tornerà ad esibirsi al Teatro antico di Taormina con “Unplugged Special Special 2021”. Concerto in cui il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio

29 luglio Levante sarà in concerto il 29 luglio a Pollina

31 luglio Levante in concerto a Castellamare del Golfo



I concerti di agosto

1 agosto Antonello Venditti al Castello di Lombardia di Enna

1 agosto Levante all'Anfiteatro di Zafferana

2 agosto Antonello Venditti al Castello di Lombardia di Enna

2 agosto Arisa all'Anfiteatro di Zafferana

3 agosto Grande Sud con Eugenio Bennato, Mario Incudine, Roy Paci Anfiteatro di Zafferana

3 agosto Neri per caso all'Arena Villa Dante a Messina

4 agosto Antonello Venditti alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara

5 agosto Max Gazzè al Colonnato dei Domenicani di Linguaglossa

5 agosto Fabrizio Moro al Taetro antico di Taormina

6 agosto Diodato, il vincitore di Sanremo, al Teatro antico di Taormina

6 agosto Nicola Piovani “La musica è pericolosa” all'Anfiteatro di Zafferana

6 agosto Max Gazzè a Mazara del Vallo, piazza della Repubblica

7 agosto Loredana Bertè alla Villa Bellini di Catania

7 agosto Max Gazzè all'Arena Villa Dante di Messina

7 agosto Fiorella Mannoia al Colonnato dei Domenicani a Linguaglossa

8 agosto Fiorella Mannoia all'Arena Villa Dante di Messina

10 agosto Vinicio Capossela Castello di Donnafugata a Ragusa

10 agosto Fiorella Mannoia a Castellamare del Golfo

11 agosto Fiorella Mannoia al Castello di Lombardia di Enna

12 agosto Samuele Bersani all'Arena Villa Dante di Messina

13 agosto Piero Pelù all'Arena Villa Dante di Messina

13 agosto Samuele Bersani Anfiteatro di Zafferana

15 agosto Niccolò Fabi al Colonnato dei Domenicani di Linguaglossa

16 agosto Negrita Anfiteatro di Zafferana

16 agosto Niccolò Fabi scalinata della cattedrale di Noto

16 agosto Subsonica all'Arena Villa Dante di Messina

17 agosto Subsonica Anfiteatro di Zafferana

17 agosto Umberto Tozzi a Partanna

18 agosto Umberto Tozzi Anfiteatro di Zafferana

19 agosto Aiello Anfiteatro di Zafferana

20 agosto Gianna Nannini al Castello di Lombardia di Enna

20 agosto Francesco Renga Anfiteatro di Zafferana

21 agosto Gianna Nannini al Teatro antico di Taormina

21 agosto Francesco Renga all'Arena Villa Dante di Messina

21 agosto Massimo Ranieri scalinata della cattedrale di Noto

22 agosto Mario Biondi al Teatro antico di Taormina

22 agosto Massimo ranieri Agira, piazza degli eventi

22 agosto Coma_Cose a Bagheria

23 agosto Coma_Cose al Giardino Bellini di Catania

23 agosto Gianna Nannini alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara

23 agosto Mario Biondi a Castellamare del Golfo

23 agosto Massimo Ranieri a Finale di Pollina, Teatro parco urbano

24 agosto Gianna Nannini a Cefalù (Pa) Castello Bordonaro

26 agosto Fast Animals and Slow Kids alla Villa Bellini di Catania

27 agosto Gigi D'Alessio al Teatro antico di Taormina

27 agosto La rappresentante di lista al Teatro di Vedura di Palermo

27 agosto Francesca Michielin a Partanna

28 agosto Colapesce e Dimartino al Teatro antico di Taormina, tappa già sold out dei due artisti siciliani che hanno conquistato il pubblico con la loro “Musica leggerissima”

28 agosto Gigi D'Alessio alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara

28 agosto Francesco De Gregori al Teatro greco di Siracusa

29 agosto Francesco De Gregori a Ragusa, arena piazza Libertà

29 agosto Franco 126 Anfiteatro di Zafferana

30 agosto Carl Brave Teatro antico di Taormina

31 agosto Francesco De Gregori a Marsala, arena piazza della Vittoria

31 agosto Fabio Concato Anfiteatro di Zafferana

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA