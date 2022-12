Una mostra retrospettiva sul genio di Gianni Versace, un "baroque tribute" anche a Catania

C'è anche Napoli in Gianni Versace Retrospective la mostra che si inaugura al Museo Groninger di Groningen, nei Paesi Bassi. L'esibizione è realizzata in collaborazione con - tra gli altri - il collezionista Antonio Caravano e la curatrice della collezione Sabina Albano. La scelta della data non è casuale: è il giorno del suo compleanno.

Pubblicità

Inoltre quest'anno cade il venticinquennale dalla sua morte. Da domani, la mostra sarà aperta al pubblico e sarà visitabile fino al 7 maggio 2023: la rassegna porterà i visitatori all'interno dell'eccentrico mondo dello stilista italiano di abiti stravaganti e sfilate sontuose in cui abbigliamento, musica pop e design si fondono in modo spettacolare.

«Il mio desiderio è quello di valorizzare costantemente il linguaggio della moda che interpreta il tempo - dice Albano - è una linea temporale che va dal passato al presente, quasi reperti archeologici con cui decifrare i nostri mondi».

Gianni Versace Retrospective è la più grande mostra mai realizzata del lavoro del designer italiano: mostra abiti, accessori, tessuti, disegni, interior design e filmati di spettacoli leggendari che risalgono ai giorni di gloria dello stilista italiano tra il 1989 e il 1997, tutti a testimonianza della sua straordinaria creatività.

Gianni Versace ha unito la moda con la musica, la fotografia e il graphic design e ha aperto la strada alla trasformazione di sfilate di moda e campagne pubblicitarie in opere d'arte. È riuscito a riunire le arti come nessuno aveva fatto prima. Tutti gli oggetti in mostra sono pezzi originali, provenienti da collezioni private internazionali. Sabina Albano continua così il suo viaggio-omaggio nel mondo dello stilista, cominciato 5 anni fa al Mann di Napoli con la mostra "Dialoghi / Dissing - Gianni Versace Magna Grecia Tribute" da lei curata che in poco più di 2 mesi ha raccolto più di 100 mila visitatori.

Dal 19 al 22 gennaio 2023 realizzerà nel Palazzo Biscari di Catania "One Night with Gianni / Gianni Versace Baroque tribute". Il progetto sottolineerà la forte attualità degli stili di Versace

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA