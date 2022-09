Ursino Buskers: circo, concerti, giochi, laboratori per bimbi fino a domenica

Prosegue a Catania Ursino Buskers, il festival di arti di strada e performative dell’Associazione Gammazita, che dal 2014 porta in città artisti da tutto il mondo. Un grande evento gratuito che, fino al 2 ottobre 2022, riempirà il centro storico della città di magia e di arti, lasciando a bocca aperta grandi e piccini in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Circo contemporaneo, musica, acrobazie aeree, giochi di fuoco, workshop per adulti e laboratori per bambini e bambine, teatro, bolle di sapone e giocoleria, il festival, che va sotto il leitmotiv “L’arte unisce le persone”, quest’anno è organizzato dagli attivisti di Gammazita, in collaborazione con l’Associazione Musicale Etnea, con il contributo di Coop Gruppo Radenza e la compartecipazione del Comune di Catania. Alcuni degli spettacoli dell’ottava edizione del Festival fanno parte della manifestazione “Catania Risuona a Sud” finanziata dal Comune nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza Senza confini”, che permette di fare rivivere attraverso le arti le periferie, quali piazza Maravigna e il quartiere San Cristoforo.“L’arte è condivisione, sogno comune, riqualificazione, partecipazione popolare. Unisce e cancella confini, discriminazioni e barriere, stupisce e rapisce”, dicono ad una sola voce gli attivisti di Gammazita che in quest’ultimo mese hanno lavorato giorno dopo giorno per mettere a punto ogni dettaglio di uno degli appuntamenti autunnali più attesi in Sicilia.

Ursino Buskers 2022 sarà un’edizione ecosostenibile, come ormai succede da quattro anni: “L’arte - raccontano da Gammazita - non volta le spalle a nessuno, tantomeno all’ambiente, perché la lotta ai rifiuti oggi è un dovere, per tutti e tutte noi, per il nostro pianeta.” In tutte le postazioni gestite dall’associazione Gammazita ci saranno infatti solo bicchieri e cannucce in materiale 100% biodegradabile e riciclato, ma l’obiettivo è più grande: per le prossime edizioni “diventare 100% ecosostenibili”.

Per la quattro giorni buskers saranno 15mila i metri quadrati chiusi al traffico, 5 le aree eventi, 2 parate nel centro storico con Sambazita e gli artisti del festival, 30 e più le compagnie e gli astisti di tutto il mondo, decine di spettacoli gratuiti ogni giorno e ancora workshop per adulti e laboratori per bambini, street market, esposizioni d’arte, street food & beverage.

Ursino Buskers è un festival sociale ideato, organizzato e sostenuto dal basso che mira a restituire alla città di Catania uno dei suoi quartieri più antichi e suggestivi e che trasforma spazi pubblici abbandonati e degradati in luoghi magici e di socializzazione. Tutti gli spettacoli, come da tradizione, saranno gratuiti, ma alla fine di ogni evento verrà esposto l’ormai famoso Cappello, simbolo dello scambio tra artista e spettatore, all’interno del quale potrà essere lasciata un’offerta come riconoscimento dell’esibizione. Un Cappello sarà presente anche all’Info Point del Festival, mentre da Gammazita saranno presenti dei salvadanai, per partecipare e contribuire a tutta l’organizzazione.

LE PIAZZE E LE TEMATICHE

Piazza dei libri - Musica e Circo nella storica piazza di Gammazita

Piazza Maravigna - Circo, Fuoco e Musica in uno dei luoghi storici del Festival

Castello Ursino - Circo nel piazzale antistante il maniero federiciano

Cortile delle Meravigghie - Teatro per un piccolo spazio nel cuore di San Cristoforo

Laterale Castello - Ursino Circo e teatro di Strada lungo le mura del Castello Medievale

GLI ARTISTI E GLI SPETTACOLI

Saranno decine e decine ogni giorno con compagnie internazionali e artisti siciliani e italiani che hanno portato la loro arte da un campo all’altro del mondo. Ecco i nomi: Jacarànda Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna (Concerto), Compagnia Circo Puntino (Circo Contemporaneo - Ruota Tedesca), Daniele Sardella (Circo Contemporaneo - Corda Molle), Tatiana Foschi (Circo Contemporaneo - Acrobatica aerea - Tessuti e trapezio), Compagnia Circo Sorto (Giocoleria - Bolle di Sapone), Acoustic Vibo Project (Concerto), Casentuli (Concerto - Danze Popolari), Espuma Bruma (Circo Contemporaneo - Corda Molle), Lumi Il drago Bianco (Teatro e Fuoco), Compagnia Malerba Teatro (Commedia dell’Arte), Valentina Signorelli (Hula Hoop e Giocoleria), Ezio Scandurra (teatro di Figura), Alex Russo (Circo - teatro di Strada), Giorgioliere (Giocoleria Sperimentale - Clownerie), Compagnia Circo Ramingo (Circo contemporaneo - Giocoleria - Robe cyr), Lisa Sav (Verticali - Contorsione - Hula Hoop), Banda alla Ciance (Banda Itinerante), Rap Game Librino (Concerto), Django’s Tiger (Concerto), Alfio Antico (Concerto), I Lautari (Concerto), Gaspare Balsamo | Ciclopu | (Teatro - Cunto), Olivia Al-Kimiya (Danz - Fuoco), Sonu Bandidu (Concerto), Biagio Guerrea e Puccio Castrogiovanni | Casa Munniìu (Cuntu - Musica), Marzia Ciulla (Teatro - Cuntu).

URSINO KIDS - LABORATORI CREATIVI

Per i quattro giorni si terranno laboratori per bambini e bambine per i quali è necessaria la prenotazione e saranno con: La Giocattolaia (Laboratorio di falegnameria creativa - 6/11 anni), Kemanu (Laboratorio di collage creativo - 3/5 anni), Vanessa Viscogliosi (Laboratorio di lettura e disegno per il progetto Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria edizioni, progetto editoriale di Gammazita - 3+ anni), Mirtillo & Polpetta del G.S.T. Gruppo Speciale Trovamicio (Racconto de “La Zecca dell’invidia” di Angelo Orlando Meloni e Annmaria Piccione, edita da Lunaria Edizioni), Circo Storto (Laboratorio di Bolle di Sapone - 4/11 anni), Valentina Signorelli (Laboratorio di Hoop - 5/11 anni), Lorena Dolci (Lettura Animata con “Mostro del Pisolino” per il progetto Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria edizioni, progetto editoriale di Gammazita - 5+ anni), Piccolo Circo Gammazita con gli allievi della Scuola popolare di Circo Sociale Midulla/Gammazita, Spettacolo di Opera dei Pupi a cura della Marionettistica F.lli Napoli (Uzeta, paladino di Catania).

WORKSHOP PER ADULTI

Concluso il festival gli artisti, fino al 6 ottobre, saranno impegnati in dei workshop per adulti che si terranno al Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo: Laboratorio di Equilibrio e Corda Molle a Cura di Espuma Bruma, Laboratorio di Mano a Mano & Prese acrobatiche a cura della Compagnia Circo Puntino, Workshop di Diablo a cura di Alex Russo - Circo Palla, Laboratorio di Giocoleria: manipolazione dell’oggetto scenico a cura di Giorgioliere.

IL PROGRAMMA

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

Ore 17:00 Parata per le strade e le piazze di San Cristoforo con la Scuola Popolare di Percussioni Sambazita*

CASTELLO – Circo

Inizio spettacoli ore 20:00

Compagnia Circo Puntino | Circo contemporaneo – Ruota tedesca

Daniele Sardella | Circo contemporaneo - Corda Molle

Tatiana Foschi | Circo contemporaneo – Acrobatica area - Tessuti e trapezio

REPLICHE

PIAZZA DEI LIBRI – MUSICA E CIRCO

Inizio spettacoli ore 20:00

Compagnia Circo Storto - Giocoleria - Bolle di Sapone

Acoustic Vibes Project | Concerto

Casentuli | Concerto – Danze popolari

PIAZZA MARAVIGNA – CIRCO, FUOCO E MUSICA

Inizio spettacoli ore 21:00

Casentuli*| Concerto – Danze popolari

Espuma Bruma | Circo contemporaneo – Corda Molle

Compagnia Circo Puntino*| Circo contemporaneo – Ruota Tedesca

Lumi – Il Drago Bianco* | Teatro e Fuoco

REPLICHE

CORTILE DELLE MARAVIGGHIE – TEATRO

Inizio spettacoli ore 20:00

Compagnia Malerba | Commedia dell’Arte

LATERALE CASTELLO - CIRCO E TEATRO DI STRADA

Inizio spettacoli ore 20:00

Valentina Signorelli – Hula Hoop e Giocoleria

Ezio Scandurra - Teatro di Figura

Alex Russo | Circo – Teatro di strada

Giorgioliere - Giocoleria sperimentale - Clownerie

REPLICHE

SABATO 1 OTTOBRE

URSINO KIDS LABORATORI E LETTURE PER BAMBINI E BAMBINE

VIA TRANSITO

LA GIOCATTOLAIA – “Decostruire” Laboratorio di falegnameria creativa

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 6-11 anni: Prenotazione obbligatoria prenotadagammazita@gmail:com

LATERALE CASTELLO

KEMANU – “Arriva Gonende!” Laboratorio di collage creativo

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 3-5 anni: Prenotazione obbligatoria 3496427670

SPAZIO LUNARIA EDIZIONI

VANESSA VISCOGLIOSI – Lettura di “Uau che giorni!” e Laboratorio “Uau che pasticcio!”

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 3 +: Prenotazione obbligatoria 3395626111 - vanessa:viscogliosi@gmail:com

Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria Edizioni, il progetto editoriale di Gammazita

MIRTILLO & POLPETTA del G:S:T: Gruppo Speciale Trovamicio incontrano i piccoli lettori e lettrici per raccontare “La zecca dell’invidia” la storia di Angelo Orlando Meloni e Annamaria Piccione, edita da Lunaria Edizioni:

PIAZZA DEI LIBRI

CIRCO STORTO – Laboratorio di Bolle di Sapone

1° turno 16:00-16:45 – 2° turno 17:00-17:45 – 3° turno 18:00-18:45

Età: 4-11 anni: Prenotazione obbligatoria 3883478451

CORTILE DELLE MARAVIGGHIE

VALENTINA SIGNORELLI - Laboratorio di Hoop

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 5-11anni. Prenotazione obbligatoria 3470918954

Ore 18:30 Sambazita in Parata per le strade e le piazze del Castello Ursino

CASTELLO – Circo

Inizio spettacoli ore 19:30

Compagnia Circo Puntino | Circo contemporaneo – Ruota tedesca

Tatiana Foschi | Circo contemporaneo – Acrobatica area - Tessuti e trapezio

Compagnia Circo Ramingo | Circo contemporaneo - Giocoleria - Roue cyr

REPLICHE

PIAZZA DEI LIBRI – MUSICA E CIRCO

Inizio spettacoli ore 20:00

Lisa Sav | Verticali – Contorsione - Hula hoop

Banda alle Ciance | Banda itinerante

Rap Game Librino | Concerto

Django’s Tiger | Concerto

PIAZZA MARAVIGNA – CIRCO, FUOCO E MUSICA

Inizio spettacoli ore 21:00

Lumi – Il Drago Bianco* | Teatro e Fuoco

Alfio Antico* | Concerto

I Lautari* | Concerto

CORTILE DELLE MARAVIGGHIE – TEATRO

Inizio spettacoli ore 19:30

Gaspare Balsamo* | Teatro – Cuntu

Compagnia Malerba* | Teatro – Cuntu

LATERALE CASTELLO - CIRCO E TEATRO DI STRADA

Inizio spettacoli ore 19:30

Ezio Scandurra | Teatro di Figura

Espuma Bruma | Circo contemporaneo – Corda Molle

Giorgioliere | Giocoleria sperimentale - Clownerie

REPLICHE

DOMENICA 2 OTTOBRE

Ore 16:00 Sambazita in parata da via Etnea a Piazza Federico di Svevia

URSINO KIDS LABORATORI E LETTURE PER BAMBINI E BAMBINE

VIA TRANSITO

LA GIOCATTOLAIA – “Decostruire” Laboratorio di falegnameria creativa

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 3-7 anni: Prenotazione obbligatoria prenotadagammazita@gmail.com

LATERALE CASTELLO

KEMANU – “Tutti per uno, uno per Punto” Laboratorio di sperimentazione artistica

1° turno 16:00-16:50 – 2° turno 17:00-17:50

Età: 6-11 anni Prenotazione obbligatoria 3496427670

SPAZIO LUNARIA EDIZIONI

LORENA DOLCI – “Mostro del Pisolino” Lettura animata

Turno unico: 17:00 -18:00

Età: 5 +

Piccoli Lunatici, leggere per crescere con i libri di Lunaria Edizioni, il progetto editoriale di Gammazita

MIRTILLO & POLPETTA del G:S:T: Gruppo Speciale Trovamicio incontrano i piccoli lettori e lettrici per raccontare “La zecca dell’invidia” la storia di Angelo Orlando Meloni e Annamaria Piccione, edita da Lunaria Edizioni

SPECIALE URSINO KIDS SHOW

Ore 17:30 | CASTELLO

Il Piccolo Circo Gammazita con gli allievi della Scuola popolare di Circo Sociale Midulla\Gammazita

Ore 18:30 | PIAZZA MARAVIGNA

Uzeta, paladino di Catania Spettacolo di Opera dei Pupi a cura della Marionettistica F:lli Napoli

CASTELLO – Circo

Inizio spettacoli ore 19:00

Tatiana Foschi | Circo contemporaneo – Acrobatica area - Tessuti e trapezio

Compagnia Circo Puntino | Circo contemporaneo – Ruota tedesca

Compagnia Circo Ramingo | Circo contemporaneo - Giocoleria - Roue cyr

Olivia Al-Kimiya | Danza – Fuoco

Ore 23:00 GRAN GALA DI CHIUSURA URSINO BUSKERS 2022

PIAZZA DEI LIBRI – MUSICA E CIRCO

Inizio spettacoli ore 19:30

Giorgioliere | Giocoleria sperimentale - Clownerie

Davide Campisi | Concerto

Sonu Bandido | Concerto

PIAZZA MARAVIGNA – CIRCO, FUOCO E MUSICA

Inizio spettacoli ore 21:00

Alex Russo | Circo – Teatro di strada

Sonu Bandidu* | Concerto

Espuma Bruma | Circo contemporaneo – Corda Molle

Lumi - Il Drago Bianco* | Teatro e Fuoco

Compagnia Circo Storto* | Bolle di sapone – Circo

REPLICHE

CORTILE DELLE MARAVIGGHIE – TEATRO

Inizio spettacoli ore 19:30

Biagio Guerrera e Puccio Castrogiovanni* | Cuntu– Musica

Marzia Ciulla | Teatro – Cuntu

LATERALE CASTELLO - CIRCO E TEATRO DI STRADA

Inizio spettacoli ore 19:30

Junco | Mimo

Giorgioliere | Giocoleria sperimentale – Clownerie

Alex Russo | Circo – Teatro di strada

Daniele Sardella | Circo contemporaneo - Corda Molle

REPLICHE

In caso di pioggia Ursino Buskers si terrà comunque, non lasciatevi scoraggiare!

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI:

TROVERETE I CARTELLONI AGGIORNATI IN OGNI SINGOLA POSTAZIONE DEL FESTIVAL:

I WORKSHOP DI URSINO BUSKERS

Laboratorio di Equilibrio e Corda Molle a cura di Espuma Bruma

Date: 3 e 4 ottobre dalle 19:00 alle 21:00

Totale ore: 4ore

Luogo: Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo

Laboratorio di Mano a mano & Prese acrobatiche a cura della Compagnia Circo Puntino

Livello base – intermedio

Date: 3 e 4 ottobre dalle 17:00 alle 19:00

Totale 4 ore

Luogo: Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo

Workshop di Diablo a cura di Alex Russo - Circo a Palla

Livello base – intermedio

Date: 5 e 6 ottobre dalle 17:00 alle 19:00

Totale 4 ore

Luogo: Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo

Laboratorio di giocoleria: manipolazione dell'oggetto scenico a cura di Giorgioliere

Date: 5 e 6 ottobre dalle 19:30 alle 21:30

Totale 4 ore

Luogo: Midulla Centro Polifunzionale San Cristoforo

