Vasco Rossi a Palermo, in poche ore già venduti 50 mila biglietti

L'onda emotiva di Vasco Rossi scuote la prevendita dei due concerti, del 22 e del 23 giugno 2023, al Barbera di Palermo, dove non suona dal tour di "Cosa Succede in Città" anno 1985.

I dati comunicati da "Musica da bere", sempre l'organizzatore dei concerti del "Blasco" in Sicilia, sono chiari, 50.000 in appena due ore, una scia che trascina al sold out dei due live.

Il capoluogo di Trinacria, non ospita un concerto del ragazzo di Zocca dal giugno 2005 - Velodromo, era la seconda parte del tour di "Buoni o Cattivi" che si concluse nella sua prima tranche con il concerto ad ingresso libero di Catanzaro Lido (Germaneto), davanti a 450.000 persone.

Lo scorrere di questi mesi nella serenità di Los Angeles, sarà linfa vitale per ribaltare sul palco le energie per raccontare la storia di un ragazzo di montagna, che ha avuto il coraggio di sognare.

