Vasco Rossi live, tour verso tappa al Circo Massimo

ROMA, 09 GIU - Vasco Rossi e la sua tribù on the road again, per un lungo tour (11 date), che si concluderà a Torino il 30 giugno. Vasco Live, tour sold out, per un totale di oltre 676.000 biglietti (...acquistati qualche mese fa o … custoditi per tre anni). La prossima tappa è a Roma 11 e 12 giugno al Circo Massimo, anche qui sold out per 140.000 spettatori e con le new entry nella sezione fiati della band per tromba, trombone e sax. Intanto da venerdì 10 giugno esce dappertutto il nuovo singolo, ''L'Amore L'Amore'', nella versione remix by Twocolors registrato live a Trento dove è partito il tour davanti a 120.000 persone. Dopo 2 anni interi di vita sospesa e a emozioni zero, la parola d'ordine è…«Finalmente siamo di nuovo insieme, ''Finalmente la fine… del mondo. Finalmente ricominciano i concerti. Finalmente torniamo a divertirci. A sognare, a ballare, ad assembrarci e… accoppiarci. Viva la musica, l'amore e la vita''. Le canzoni dell'ultimo album ci sono quasi tutte, la prima è "XI comandamento" e l'ultima è la title track "Siamo qui". Un concerto con un'esplosione di luci spettacolari, 1500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt. Il singolo per l'estate esce durante lo strepitoso tour Vasco Live che, dopo Trento, dopo Milano (per 86000), dopo Imola (per 80.000), dopo Firenze (sold out la Visarno Arena per 63.000) e Napoli (stadio Maradona, sold out), approda a Roma per 2 attesissimi ed esauritissimi concerti al Circo Massimo, l'11 e 12 giugno. Vasco Live prosegue poi il 17 giugno a Messina (Stadio San Filippo), il 22 giugno a Bari (Stadio San Nicola), il 26 giugno ad Ancona (Stadio del Conero) e chiusura il 30 giugno a Torino (Stadio Olimpico). Tutte sold out, per un totale di oltre 676.000 biglietti venduti.

