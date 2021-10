Vasco Rossi, sì al concerto a Messina: il 17 giugno sarà al San Filippo

Che sia la volta buona, senza se e senza ma, concerti liberi e totali, dopo un digiuno durato due anni.

Vasco Rossi annuncia il prolungamento del tour 2022, l'anno dei suoi settanta, aggiungendo alle date conclamate, cinque nuovi appuntamenti che coinvolgono Napoli, Messina, Bari, Ancona e Torino.

Lo scenario siciliano, sarà ancora una volta il San Filippo, lo stadio della città che volge il suo sguardo sullo Stretto, negli ultimi anni perno dei live del rocker emiliano, un tour a raccontare della sua storia infinita, di "Siamo Qui" l'album in pubblicazione ai primi di novembre, dell'iperbole di un montanaro, sua autodefinizione, iniziata sulle pendici dell' Appennino Modenese, per dilatarsi in lungo e largo per le vie d'Italia, toccando una curva di vita che lambisce i ventenni odierni alla fascia stagionata dei settantenni, un fotogramma che negli anni ha perso pezzi importanti, Maurizio Lolli, Massimo Riva, Guido Elmi, ancora ben tenuto oltre al titolare della combriccola, da Floriano Fini e Tania Sachs.

Il tour prenderà il via a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si concluderà a Torino il 30 giugno 2022. Per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti per il ritorno del Kom, alle date già annunciate e sold out si sono aggiunti 5 nuovi appuntamenti: oltre Messina ci sono anche a Napoli, Ancona, Bari, e appunto Torino.

Questo il calendario completo: 20 maggio Trento alla Trentino Music Arena, 24 maggio Milano al'Ippodromo Milano Trenno (sold out), 28 maggio Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (sold out), 3 giugno Firenze alla Visarno Arena (sold out), 7 giugno Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona (nuova data), 11 e 12 giugno Roma al Circo Massimo (sold out), 17 giugno Messina allo Stadio San Filippo (nuova data), 22 giugno Bari allo Stadio San Nicola (nuova data), 26 giugno Ancona allo Stadio Del Conero (nuova data), 30 giugno Torino allo Stadio Olimpico (nuova data).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle 12 del 15 ottobre (per gli iscritti al Fan Club dall’11 ottobre).

