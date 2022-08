Venditti e De Gregori, tutto pronto per i tre concerti siciliani

Alla fine la caparbietà li ha premiati, due anni di slittamenti per arrivare al countdown del concerto allo stadio Olimpico di Roma, un tripudio davanti a quarantacinquemila persone, il tour che ne è nato ha radici nel tempo, figlio di "Banana Republic" & "Work in Progress", i concerti che in periodi diversi hanno accomunato Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Il presente esprime una coppia di ragazzi romani cresciuti in un covo capitolino, ideale per la musica d'autore suonata in acustico, strumento e voce, il "Folkstudio" era l'anima di una generazione intenta a divulgare sensibilità intorno alla vita.

Il "Principe" insieme ad Antonello Venditti, simboleggiano uno degli appuntamenti clou dell'estate 2022, le strade dei due si incrociano, intersecano, tracciando 50 anni di fermo immagini e storia italiana.

Giovedì 25 agosto appuntamento al Velodromo di Palermo, per l'occasione vengono riaperti i cancelli della struttura, a seguire le due date al Teatro Antico di Taormina, 27 e 28 agosto.

