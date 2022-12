Vernice contro la Scala, Polizia denuncia 5 attivisti

MILANO, 07 DIC - Cinque attivisti di Ultima Generazione hanno lanciato vernice blu e rossa contro l'ingresso della Scala, dove stasera si inaugura la stagione, per un atto dimostrativo di matrice ambientalista. Sono stati bloccati dai poliziotti. 'Ultima generazione - no gas no carbone' c'era scritto sul cartellone esposto dai giovani che sono stati identificati dalle forze dell'ordine e portati in Questura per essere denunciati. Subito dopo il blitz, il personale del teatro e l'Amsa hanno iniziato i lavori di ripulitura della facciata.

