Violante Placido, il nuovo singolo "Tu stai bene con me" e l'amore per Ginostra

Si presume che essere figli d'arte arrechi vantaggi o agevoli l'andamento della vita. Spesso il responso non favorevole ha troncato desideri di carriere fin dall'inizio, non soltanto nello specifico dello spettacolo, bensì l'opinione di chi sta al varco, ha selciato mete mai raggiunte in altri ambiti.

Violante Placido, professione attrice, cognome disagevole dalle tante responsabilità, è riuscita a muoversi con disinvoltura tra palco e grande schermo, inanellando set cinematografici di rilievo, performances musicali che sprizzano sano entusiasmo, "Femme Fatale" un suo excursus intorno alle vite di cinque donne straordinarie, Fran¢oise Hardy, Nico, Patty Pravo, Marianne Faithfull, Yoko Ono, in questi giorni ritorna all'attività musicale, pubblicando "Tu stai bene con me", brano che anticipa un progetto discografico di ampio respiro...

La musica continua ad essere presente nella tua vita

Avevo necessità di scrivere qualcosa che fosse mio come pensiero, canto della stabilità passionale quando si vive una relazione

L'equilibrio tra cinema e musica...

Intenso e sentimentale, il cinema è espressione dell'interiorità, la musica possiede anima e spiritualità

Hai vissuto l'esperienza di un set internazionale in "The American", accanto George Clooney, anche se ambientato in terra d'Abruzzo..

Esperienza coinvolgente, girato nel 2010, nel mio destino l'Abruzzo sempre in prima fila, gli umori musicali hanno avuto inizio a Pescara, da incontri casuali la trasformazione in un'idea concreta

Questo singolo anticipa nuove canzoni...

Allo stato attuale soltanto questa canzone, nei prossimi mesi tracce in fase di crescita potrebbero diventare materiale per un album

Hai decantato il tuo attaccamento all'Abruzzo, in questi giorni sei in Sicilia, dove il 17 luglio sarai ospite a Taormina per la 16° edizione del Nation Award

Non sono riuscita a fermarmi per recepire attentamente lo status di una regione che amo, al di là della personale provvisorietà dovuta a passaggi frettolosi, ammetto di amare le Eolie, in particolare Ginostra, luogo ideale sulle riflessioni dell'anima.

