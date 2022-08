Ypsigrock, al via il Festival dell'Indie rock

Festeggiare i 25 anni di vita per una rassegna dedicata all'Indie rock, non è traguardo di ordinaria amministrazione, ancora più virtuoso se il luogo base si trova a Castelbuono, provincia di Palermo, un comune che poggia la vita sulle Madonie, in passato scenario di risonanti iniziative e manifestazioni.

Pubblicità

""Ypsigrock", nata per puro diletto intorno alla via dell'alternative rock, oggi dimostra vitalità, efficienza, attrattiva per un pubblico che arriva da varie parti d'Europa, producendo ricaduta economica su l'intero territorio.

Il 4 agosto iniziano le celebrazioni per questo compleanno, una quattro giorni fittissima nel calendario, le presenze di "Manuel Agnelli" nella giornata di apertura, "Flaming Lips", band statunitense dai trascorsi prestigiosi, nobilitano una raduno musicale avente solide radici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA