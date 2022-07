Zafferana Etnea, le Vibrazioni all'Anfiteatro Falcone e Borsellino

Venti anni fa giravano i clubs gettando sul pubblico i suoni di un linguaggio rock, una canzone e relativo video portarono la felicità delle classifiche, una popolarità inaspettata, "Vieni da Me", "Dedicato a te", tormentoni di quell'annata, la band capeggiata dalla leadership di Francesco Sarcina, piazzò i primi due capitoli di un libro a tutt'oggi aperto e godibile.

Le Vibrazioni, un cammino denso di collaborazioni, dischi aventi una intelaiatura possente, alternati a parentesi di puro e mero obbligo discografico, per cinque anni hanno spento gli strumenti, riaccesi alla fine del 2017, riprendendo fiato e tournée, procedendo sul territorio che li ha trascinato verso la collaborazione rock sinfonica insieme a Peppe Vessicchio, culminata sul palco del Festival di Sanremo 2022, nell'esibizione di "Tantissimo" e la cover di "Live and Let Die"..

L'occasione di un set live arriva a Zafferana Etnea - Anfiteatro Falcone Borsellino,domenica 31 luglio ore 21.30.

