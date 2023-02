Zelensky alla Berlinale, la Russia rivuole il muro

BERLINO, 16 FEB - La cultura può parlare contro il male o fare silenzio, la "Berlinale ha fatto una scelta". "Ci sono migliaia di chilometri tra di noi, ma siamo fianco a fianco, non c'è un muro tra di noi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in diretta video all'apertura della Berlinale. "Wim Wenders abbatté il muro di Berlino prima che cadesse", con gli angeli di "Il cielo sopra Berlino", ha detto Zelensky, aggiungendo che "oggi la Russia vuole costruire un muro in Ucraina, tra noi e l'Europa", tra la civiltà e tirannia, tra la libertà e la schiavitù. Ma l'Ucraina resisterà e protegge la stessa Europa, ha detto Zelensky.

