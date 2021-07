Zucchero Sugar Fornaciari il 20 e il 21 settembre a Taormina

Le carriere nella vita di ogni singolo individuo vengono disegnate o designate, quelle disegnate si sviluppano passo dopo passo, le designate qualcuno le sistema in ogni dove e misura.

Adelmo Sugar Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero, gode di una popolarità e stima che valica i confini nazionali, vissuta e goduta da contaminazioni, ospitate, simbiosi d'alta scuola.

Tanti nei vari decenni, hanno chiuso la descrizione nei suoi confronti, sospettando clonazioni, copia e incolla di media levatura, un collage di varie derivazioni ben costruito.

La combinazione soul funk intrisa di blues, campeggia davanti le nostre sensibilità auditive, in alcuni frangenti ha regalato momento di rara intensità, avvalendosi di partner luccicanti, Eric Clapton, Bono Vox, Sting, Miles Davis, che hanno segnato la sua vita artistica.

Il momento pandemico ha causato stop e revisioni non indifferenti,, per la promozione di D.O.C., Sugar aveva adottato vari unplugged, veicolandoli su social e piattaforme varie, tangibili dimostrazioni dei due concerti annunciati per il 20 e 21 Settembre a Taormina Teatro antico, "In acustico D.O.C. & more", primo tour acustico, tratterà il materiale tratto dall'omonimo album, legati ai momenti più suggestivi del suo iter, insieme a Doug Pettibone Kat Dyson.

