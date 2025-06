Nina Zilli in concerto a Palermo per la rassegna “Sicilia Jazz Festival”

spettacoli

Artista di talento, energica e travolgente presenterà un live di due ore di grande raffinatezza

Uno stile unico, una voce potente, una presenza scenica straordinaria. Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, sarà protagonista, sabato 28 giugno al teatro di Verdura di Palermo nell’ambito della rassegna “Sicilia Jazz Festival”, l’unico Festival interamente dedicato alle produzioni orchestrali, con protagonista l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

“Il “Sicilia Jazz Festival” – spiega il direttore artistico del Brass Group Ignazio Garsia, fondatore e presidente dell’Orchestra Jazz Siciliana – è l’unica manifestazione al mondo dedicata alla musica d’orchestra nei generi più disparati. Così la musica popolare o il rock possono essere reinterpretati con il sound dell’orchestra Jazz, offrendo loro un abito diverso. Un arrangiatore della portata di Quincy Jones ci ha insegnato che anche Michael Jackson riletto con un’orchestra può avere una luce diversa”.

Artista di talento, energica e travolgente, Nina Zilli presenterà un live di due ore di grande raffinatezza: in scaletta tutti i successi che l’hanno resa nota al grande pubblico, dai tre brani del Festival di Sanremo, “L’uomo che amava le donne”, “Per sempre” e “Sola” alle splendide “L’amore è femmina” e la hit “50mila”, fino a quelli tratti dal suo ultimo album, “Mi hai fatto fare tardi”, “Domani arriverà”, “Il mio posto qual è” e l’inedito “My blue”, scritto durante il periodo del Covid, dedicata a sua figlia Anna Blue.