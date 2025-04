Nino D’Angelo, un successo senza tempo che ritorna in Sicilia

spettacoli

Il tour approda ad Agrigento e Messina

Il passato descritto senza reticenze, un viaggio leggero, introspettivo, era il tempo di jeans, magliette, discoteche, patatine, popcorn, l’abbinamento film-disco funzionava, il non preventivato successo di “Nu jeans e ‘na maglietta”, l’album più di un milione di copie vendute e il film tenne testa agli incassi di “Flashdance”, la maturità artistica acquisita grazie alla colonna sonora di “Tano da Morire” per Roberta Torre, nel cast di “Il cuore Altrove”, film di Pupi Avati, la credibilità ricevuta grazie a “Senza giacca e cravatta”, lucida canzone autobiografica.