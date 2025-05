Nino Frassica & Los Plaggers band, musica e risate stasera ad Augusta

lo show

La chiusura dei festeggiamenti per San Domenico in piazza Castello

Augusta chiude i festeggiamenti per San Domenico 2025 con una serata all’insegna del sorriso e della musica domenica 25 maggio che vedrà protagonista Nino Frassica & Los Plaggers band.

Lo show andrà in scena in Piazza Castello con inizio alle ore 21.30 e si terrà a ingresso gratuito, all’interno degli eventi organizzati dal Comune di Augusta nel programma dei festeggiamenti per il patrono della città.

Sul palco l’artista icona della comicità italiana sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show sarà un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un ricco repertorio di brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Protagonista anche il pubblico che sarà travolto dal ritmo incalzante e dalle invenzioni musicali e dalla vérve comica dell’artista siciliano.