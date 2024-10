Nobel, in Corea Sud librerie online in crash dopo annuncio Kang

agenzia

"Non abbiamo scorte dei suoi libri, abbiamo contattato editori"

ROMA, 10 OTT – I due principali negozi di libri online della Corea del Sud sono andati brevemente in crash a causa dell’elevato traffico ricevuto dopo l’annuncio di Han Kang Premio Nobel per la Letteratura 2024. “Abbiamo ricevuto lamentele dagli utenti: non riuscivano ad accedere al nostro sito e quando lo facevano, le pagine si caricavano lentamente – ha detto all’agenzia di stampa Yonhap un funzionario del Kyobo Book Center -. Poiché non prevedevamo che Han Kang vincesse il premio, non abbiamo scorte dei suoi libri. Abbiamo contattato i suoi editori”. Anche un funzionario di Yes24, un’altra importante piattaforma di libri online, ha affermato a Yonhap che i suoi utenti hanno avuto difficoltà a contattare il sito. Mentre il negozio principale di Kyobo a Gwanghwamun, nel centro di Seoul, ha allestito un angolo speciale dedicato a Han, con copie dei suoi romanzi disposte su un tavolo davanti a un cartello con la scritta “Premio Nobel 2024 per la letteratura”. Sul sito di Kyobo, i libri di Han occupano i primi nove dei dieci posti nella classifica dei bestseller in tempo reale, anche se molti erano esauriti dalla serata coreana di giovedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA