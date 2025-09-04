spettacoli
Noemi, il “Nostalgia Summer Tour” e le quattro date in Sicilia
Si parte domani a Mistretta
Prosegue con successo “Nostalgia Summer Tour”, il viaggio musicale di Noemi che, tra le date nelle location più suggestive di tutta Italia, sta riservando in Sicilia diversi appuntamenti live per un‘estate all’insegna dell’energia, dell’emozione e del contatto autentico con il pubblico. Le prossime date sono in programma per questo weekend: la prima, domani (5 settembre) a Mistretta sul palco in Piazza San Felice.
Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra negli eventi promossi in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Ecce Homo e avrà inizio alle ore 22:00.
Sabato 6 settembre sarà invece a Milazzo: l’appuntamento è sul Lungomare Marina Garibaldi. Lo spettacolo a ingresso gratuito avrà inizio alle 21.30 ed è organizzato dal Comune di Milazzo con il sostegno della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo.
Durante i live Noemi porterà sul palco tutti i grandi successi del suo repertorio e le canzoni del suo ultimo album “Nostalgia”, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenze blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.
Non mancheranno i due nuovi brani dell'estate: "Non sono io", una ballata intensa e introspettiva che riflette sull'amore e sull'autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e "Oh ma", il nuovo singolo in collaborazione con Rocco Hunt, una canzone solare e travolgente che unisce melodie estive e atmosfere spensierate, perfetta colonna sonora per la stagione più calda. In autunno Noemi tornerà in Sicilia con "Nostalgia Indoor Tour", il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo e il 5 al Teatro Metropolitan di Catania.