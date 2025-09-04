Noemi, il “Nostalgia Summer Tour” e le quattro date in Sicilia

spettacoli

Si parte domani a Mistretta

Prosegue con successo “Nostalgia Summer Tour”, il viaggio musicale di Noemi che, tra le date nelle location più suggestive di tutta Italia, sta riservando in Sicilia diversi appuntamenti live per un‘estate all’insegna dell’energia, dell’emozione e del contatto autentico con il pubblico. Le prossime date sono in programma per questo weekend: la prima, domani (5 settembre) a Mistretta sul palco in Piazza San Felice.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra negli eventi promossi in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore del SS. Ecce Homo e avrà inizio alle ore 22:00.

Sabato 6 settembre sarà invece a Milazzo: l’appuntamento è sul Lungomare Marina Garibaldi. Lo spettacolo a ingresso gratuito avrà inizio alle 21.30 ed è organizzato dal Comune di Milazzo con il sostegno della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo.

Durante i live Noemi porterà sul palco tutti i grandi successi del suo repertorio e le canzoni del suo ultimo album “Nostalgia”, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenze blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.